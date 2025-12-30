Porto D' Angelo Pd | Nuova tassa per ogni container extra-Ue il chiarimento di Autorità portuale
L'Autorità portuale di Porto, D'Angelo (Pd), ha comunicato l'introduzione di una nuova tassa di 1,23 euro per ogni container extra-Ue transitante nei porti di Genova, Savona e Vado Ligure. Questa misura mira a regolare e sostenere le attività portuali, influendo sui costi di transito delle merci provenienti da fuori dell'Unione Europea. È importante conoscere i dettagli di questa modifica per una corretta pianificazione logistica.
In arrivo una nuova tassa di 1,23 euro per ogni container extra Ue in transito dai porti di Genova, Savona e Vado Ligure. La decisione è stata assunta in questi giorni dal Comitato di gestione dell'Autorità di sistema portuale. La scelta non ha mancato di alimentare nuove polemiche, soprattutto. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
