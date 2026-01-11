Porto di Salerno molo Ponente operativo dopo l’ampliamento della banchina

Il porto di Salerno, in particolare il molo Ponente, è tornato operativo dopo i lavori di ampliamento e riqualificazione. L’intervento ha interessato le strutture portanti e l’allargamento della banchina, migliorando le funzionalità dell’area. La riapertura, avvenuta ieri, rappresenta un passo importante per le attività portuali e la gestione delle operazioni commerciali nel territorio.

È tornato operativo da ieri il molo Ponente del porto commerciale di Salerno al termine dei lavori di riqualificazione infrastrutturale che hanno interessato le strutture portanti e l’allargamento della banchina. L’intervento ha consentito l’adeguamento funzionale dell’area alle attuali esigenze. 🔗 Leggi su Salernotoday.it Leggi anche: Porto commerciale, Pessolano (Oltre): "Ampliamento del Molo di Ponente? Salerno pagherà un prezzo altissimo" Leggi anche: Ampliamento del porto di Salerno: Ministero esige approfondimenti sul nuovo piano regolatore e sull'ampliamento verso Vietri Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Porto di Salerno, molo Ponente operativo dopo l’ampliamento della banchina; Sindaci, cittadini e associazioni dicono no all’ampliamento del porto di Salerno; Salerno, associazioni in piazza per protestare contro l'ampliamento del porto; No all'allargamento del Porto di Salerno, il sindaco di Vietri: L’intervento altererebbe il fondale marino della Costiera. Ampliamento del Porto di Salerno, Sindaco Vietri: «Mette a rischio l'integrità ambientale della Costiera» - Ieri mattina, 4 gennaio, il sindaco di Vietri sul Mare Giovanni De Simone, insieme a una rappresentanza della Conferenza dei Sindaci della Costiera Amalfitana e di consiglieri comunali ha partecipato ... ilvescovado.it

Gallozzi (Salerno Container Terminal) smentisce le voci sulla distruzione della spiaggia di via Ligea: si interverrà solo sulla banchina, senza modificare l’imboccatura del porto. Nessun rischio per la Costiera Amalfitana, da Cetara a Maiori, e le attività retroport - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.