Con le vendite porta a porta estorcevano denaro agli anziani i proventi usati per vacanze da sogno e auto di lusso

Secondo le indagini della Guardia di Finanza di Padova, una società di vendite porta a porta aveva messo in atto un sistema truffaldino ai danni di anziani. Attraverso pressioni e minacce, si estorcevano denaro, destinato poi a finanziare vacanze di lusso e auto di alta gamma. Questa attività illegale ha causato gravi danni economici e personali agli anziani coinvolti, evidenziando la pericolosità di certe pratiche commerciali ingannevoli.

Un sistema truffaldino particolarmente efficace quello che, secondo gli inquirenti della Guardia di Finanza di Padova, era stato messo in piedi da una società di vendite porta a porta che in realtà nascondeva una vera e propria estorsione ai danni di anziani che si vedevano costretti a pagare a.🔗 Leggi su Riminitoday.it Truffavano "porta a porta" centinaia di anziani. Col bottino viaggi in Ferrari e vacanze da sognoUn’indagine ha scoperto un sistema fraudolento che coinvolgeva la vendita porta a porta a centinaia di anziani. Scoperta la banda che truffava gli anziani con le vendite porta a portaÈ stata scoperta una banda che truffava anziani attraverso vendite porta a porta. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Argomenti discussi: Truffe agli anziani, sgominata banda di finti venditori porta a porta: 1.200 vittime; Estorsioni e truffe alle anziane col metodo della vendita porta a porta per fare la bella vita a Cortina: arresti e sequestri per 2,5 milioni; Hai firmato un contratto, ora devi comprare, la trappola per 1200 anziani dei venditori porta a porta: come funzionava la truffa da 2 milioni di euro; Scoperti i finti venditori porta a porta. Sgominata la banda che truffava gli anziani con le vendite porta a porta: oltre 1.200 vittime, sequestrati 2,5 milioni di euroCinque arresti e 10 persone indagate. Il blitz della guardia di finanza ha permesso di fermare l'organizzazione criminale radicata nel Padovano, ma attiva in tutta Italia: le vittime, in molti casi ve ... today.it Truffe porta a porta agli anziani: 1200 vittime (anche a Lucca)La guardia di finanza di Padova ha smantellato un'associazione a delinquere specializzata in truffe. Sono oltre 1.200 le vittime sparse in tutta Italia e in Toscana, tra le province di Lucca, Arezzo, ... noitv.it Ravennawebtv. . Truffe agli anziani: sgominata una banda dedita alle vendite "porta a porta" Il venditore faceva credere alle vittime di essere obbligate a comprare alcuni articoli per la casa in base a contratti sottoscritti in passato. Le vendite si aggiravano fra i facebook Scoperta la banda che truffava gli anziani con le vendite porta a porta x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.