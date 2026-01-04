Incendio a Pontecagnano Faiano | fiamme all'interno del Mercatone 99 di via Vespucci

Un incendio si è sviluppato all’interno del Mercatone 99 di via Vespucci a Pontecagnano Faiano, in provincia di Salerno. Sul posto sono intervenute cinque squadre dei vigili del fuoco per domare le fiamme e mettere in sicurezza la zona. Le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento.

