Ponte sullo Stretto Ciucci | Nel Dl Commissari i chiarimenti richiesti dalla Corte dei Conti
Il decreto commissariale includerà chiarimenti procedurali necessari per la riattivazione dei procedimenti relativi al Ponte sullo Stretto, in conformità alle motivazioni della Corte dei Conti. In particolare, riguarderà la delibera Cipess e il Decreto interministeriale relativo al III Atto aggiuntivo alla Convenzione. Queste indicazioni mirano a garantire la trasparenza e la corretta applicazione delle procedure amministrative previste.
Il dl commissari conterrà "chiarimenti procedurali per la riattivazione dei procedimenti riguardanti la delibera Cipess e il Decreto interministeriale relativo al III Atto aggiuntivo alla Convenzione al fine di conformarsi alle motivazioni della Corte dei Conti». Lo ha detto all’ANSA l’amministratore delegato della società Stretto di Messina, Pietro Ciucci, circa alcuni contenuti che verranno. 🔗 Leggi su Feedpress.me
