Decreto Ponte il governo affida la regia al Mit | nuova strategia dopo i rilievi della Corte dei Conti

Il governo ha deciso di affidare al Mit la gestione del decreto sul Ponte di Messina. Dopo le critiche della Corte dei Conti, il Consiglio dei ministri ha approvato un nuovo decreto legge che prevede l’intervento di commissari straordinari e nuove regole sulle concessioni. La decisione arriva dopo le tensioni e i rilievi sui tempi e le modalità dell’opera.

Il Consiglio dei ministri ha approvato, il decreto legge sul Ponte sullo Stretto di Messina, con disposizioni urgenti in materia di commissari straordinari e concessioni. Il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti avvia una serie di adempimenti per conformarsi alle deliberazioni della Corte dei conti circa il Ponte sullo Stretto, secondo quanto si legge nella bozza del decreto Ponte approdata in consiglio dei Ministri. La bozza non prevede un commissario per l'opera e limiti alla magistratura contabile. Il Mit, si legge, sottoporrà al controllo di legittimità della Corte l'accordo di programma e a svolgere, in raccordo con le amministrazioni competenti, «gli adempimenti istruttori propedeutici all'adozione di una nuova delibera del Cipess" attraverso: l'aggiornamento del piano economico-finanziario della società concessionaria; l'acquisizione del parere dell'Autorità di regolazione dei trasporti (ART) sulle tariffe di pedaggio, la sottoposizione al Consiglio superiore dei lavori pubblici.

