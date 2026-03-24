Polonia-Albania semifinale playoff Mondiali 2026 | le probabili formazioni

La semifinale dei playoff per i Mondiali 2026 tra Polonia e Albania si svolge in Polonia. La partita rappresenta un passaggio chiave per entrambe le nazionali che cercano di raggiungere la fase finale del torneo mondiale. I padroni di casa sono considerati favoriti, mentre gli albanesi devono affrontare la sfida per ottenere un risultato favorevole e mantenere vive le speranze di qualificazione.

Gara valida per la semifinale dei playoff Mondiali 2026. Contro i padroni di casa favoriti, gli albanesi dovranno compiere un’impresa per giocarsi l’ultimo atto di questi spareggi. Polonia-Albania si giocherà giovedì 26 marzo 2026 alle ore 20.45 presso il Pge Narodowy di Varsavia. POLONIA-ALBANIA: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I polacchi sono approdati ai playoff dopo essersi qualificati secondi nel Gruppo g delle qualificazioni alle spalle dell’Olanda. Diciassette i punti collezionati dai biancorossi in otto partite, frutto di cinque vittorie, due pareggi e una sconfitta. Se negli scontri diretti con la capolista, la squadra di Urban è riuscita a fermare gli orange sul pareggio nel doppio confronto, nulla ha potuto contro la Francia, un ko che è valsa la seconda piazza. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com © Sport.periodicodaily.com - Polonia-Albania, semifinale playoff Mondiali 2026: le probabili formazioni Articoli correlati Leggi anche: Danimarca-Macedonia del Nord, semifinale playoff Mondiali 2026: le probabili formazioni e dove vederla Leggi anche: Italia-Irlanda del Nord, semifinali playoff Mondiali 2026: le probabili formazioni e dove vederla Gol PAZZESCHI che non vedremo più Aggiornamenti e notizie su Polonia Albania semifinale playoff... Temi più discussi: Dove vedere Polonia-Albania giovedì in tv e streaming: canale, orario, formazioni; L'Italia andrà al Mondiale? Il calendario dei playoff europei; 16 squadre (Italia compresa) per 4 posti: come funzionano gli spareggi europei; I convocati della Polonia per i Playoff Mondiali: c’è anche Zielinski. Dove vedere Polonia-Albania giovedì in tv e streaming: canale, orario, formazioniSemifinale playoff tra Albania e Polonia, in palio un posto nella finalissima che vale la qualificazione al Mondiale centro-nord americano del prossimo giugno. goal.com Pronostico Polonia-Albania: l’esperienza fa la differenzaPolonia-Albania è una partita valida per le prossime qualificazioni Mondiali: dove vederla, probabili formazioni e pronostico ... ilveggente.it CALL-UPS. Nazionali | Nove biancocelesti convocati La lista completa Di seguito gli impegni dei nove calciatori biancocelesti convocati dalle rispettive Nazionali: ALBANIA - Elseid Hysaj Qualif. Mondiali 2026 | Polonia-A - facebook.com facebook Ylber Ramadani è stato convocato in Nazionale in occasione della gara Polonia - Albania (26/03) valevole per le qualificazioni ai prossimi Mondiali. In caso di passaggio del turno l’Albania disputerà la gara successiva con Ucraina o Svezia (31/03). x.com