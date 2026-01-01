Atalanta-Roma sabato 03 gennaio 2026 ore 20 | 45 | formazioni quote pronostici

L'incontro tra Atalanta e Roma, in programma sabato 3 gennaio 2026 alle ore 20:45 alla New Balance Arena, rappresenta uno degli appuntamenti principali della 18ª giornata di Serie A. In questa occasione si analizzeranno le formazioni, le quote e i pronostici, offrendo un quadro completo per gli appassionati e gli scommettitori interessati a uno dei match più attesi della stagione.

Uno dei match clou della 18esima giornata di Serie A è senza dubbio quello di sabato sera alla New Balance Arena fra Atalanta e Roma. La Dea non è riuscita a centrare la terza vittoria di fila ed è caduta di misura contro l’Inter davanti al proprio pubblico. Per la squadra di Raffaele Palladino c’è . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

Atalanta-Roma: probabili formazioni e statistiche; Cristante a Sky: 'Il nostro obiettivo è tornare in Champions'; Atalanta-Roma pronostico e quote: la chicca dell'esperto; Probabili formazioni Atalanta-Roma: chi gioca titolare e le ultime su Lookman, Kossounou, Maldini, Pasalic, Sulemana, Soulé, Baldanzi e Ferguson.

