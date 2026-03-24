Poliziotto dal cartellino facile Chi è Makkelie l’arbitro di Italia-Irlanda del Nord

L'arbitro incaricato di dirigere la semifinale playoff tra Italia e Irlanda del Nord, valida per le qualificazioni ai Mondiali 2026, sarà l'olandese Danny Makkelie. La partita si svolgerà a Bergamo e rappresenta uno degli appuntamenti decisivi per la conquista del passaporto per la fase finale del torneo mondiale. Makkelie ha già diretto numerose gare internazionali e di livello europeo.

Bergamo, 24 marzo 2026 – Sarà l’olandese Danny Makkelie a dirigere Italia-Irlanda del Nord, semifinale playoff per le qualificazioni ai Mondiali 2026 in programma a Bergamo. Una scelta nel segno dell’esperienza da parte della UEFA, che affida la gara a uno dei fischietti più affidabili del panorama europeo, ma anche a una figura che negli anni ha saputo far discutere. Chi è Makkelie. Classe 1983, nato a Willemstad, nell’isola caraibica di Curacao, Makkelie è arbitro praticamente "per vocazione": ha iniziato giovanissimo, a 16 anni, arrivando tra i professionisti già a 22. Parallelamente ha costruito una carriera come poliziotto, un aspetto che ha contribuito a modellarne lo stile in campo: decisionista e con una certa facilità nell’estrarre cartellini. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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