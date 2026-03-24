Arbitro Italia Irlanda del Nord scelto il fischietto del match della New Balance Arena Ecco chi dirigerà la gara
Arbitro Italia Irlanda del Nord, scelto il direttore di gara del match della New Balance Arena valevole per il playoff. Ecco di chi si tratta. I vertici arbitrali hanno sciolto le riserve per la fondamentale sfida tra Italia e Irlanda del Nord, in programma giovedì 26 marzo alle ore 20:45 presso la New Balance Arena. Il designatore UEFA Rosetti ha affidato la direzione di gara a Danny Makkelie.? Ascolta Juventus News 24! Non hai tempo di leggere? Ascolta il nostro podcast: le ultime notizie a tinte bianconere in formato audio. Clicca qui e avvia il player! Il fischietto olandese ritrova gli azzurri per la prima volta dai ricordi contrastanti di Euro 2024. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
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