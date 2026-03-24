Arbitro Italia Irlanda del Nord, scelto il direttore di gara del match della New Balance Arena valevole per il playoff. Ecco di chi si tratta. I vertici arbitrali hanno sciolto le riserve per la fondamentale sfida tra Italia e Irlanda del Nord, in programma giovedì 26 marzo alle ore 20:45 presso la New Balance Arena. Il designatore UEFA Rosetti ha affidato la direzione di gara a Danny Makkelie.? Ascolta Juventus News 24! Non hai tempo di leggere? Ascolta il nostro podcast: le ultime notizie a tinte bianconere in formato audio. Clicca qui e avvia il player! Il fischietto olandese ritrova gli azzurri per la prima volta dai ricordi contrastanti di Euro 2024. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Arbitro Italia Irlanda del Nord, scelto il fischietto del match della New Balance Arena. Ecco chi dirigerà la gara

Articoli correlati

Arbitro Italia Irlanda del Nord: designato il fischietto dei playoff per i Mondiali 2026. Chi dirigerà la sfida degli azzurriBologna, dentro al futuro di Orsolini: rinnovo in stand-by e sirene dall’Arabia Saudita.

Arbitro Milan Inter, designato il fischietto del match: ecco chi dirigerà la sfida di San Sirodi Redazione Inter News 24Arbitro Milan Inter: la scelta ufficiale per il Derby della Madonnina: ecco chi dirigerà la sfida tra rossoneri e...

Contenuti utili per approfondire Arbitro Italia Irlanda

Temi più discussi: Italia-Irlanda del Nord, probabili: Bastoni in dubbio, Pio opzione a gara in corso?; Italia-Irlanda del Nord e la disfatta di Belfast: la prima storica eliminazione della Nazionale nelle qualificazioni ai Mondiali; Caos arbitri, salta la riforma. Rosetti per il dopo Rocchi; Sei Nazioni: Irlanda-Scozia, chi vince riapre tutto in attesa della Francia. La preview del match.

Italia-Irlanda del Nord, l'arbitro designato è l'olandese Danny MakkelieSarò l'olandese Danny Makkelie, 41 anni, l'arbitro della sfida tra Italia e Irlanda del Nord, primo spareggio per andare al Mondiale. tuttomercatoweb.com

Makkelie sarà l’arbitro di Italia-Irlanda del Nord: i precedenti e quei tre gol annullati a Morata con la Juve…Ufficiale la designazione arbitrale in vista della semifinale playoff valida per le qualificazioni ai prossimi Mondiali ... corrieredellosport.it

Italia-Irlanda del Nord, sarà Danny Makkelie l'arbitro della semifinale playoff x.com

Verso Italia-Irlanda del Nord: ancora diversi dubbi di formazione per Gattuso facebook