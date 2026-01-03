Roma | Rocca Fd’I si sgomberi Spin Time stop a occupazioni abusive

Federico Rocca di Fratelli d’Italia ha affermato che è necessario intervenire per sgomberare Spin Time, contrastando le occupazioni abusive considerate spesso come poli culturali. L’obiettivo è ripristinare la legalità e garantire il rispetto delle proprietà pubbliche e private, ponendo fine a un fenomeno che si protrae da tempo e che, secondo il consigliere, richiede una risposta concreta e decisa.

Secondo quanto dichiarato dal consigliere capitolino di Fratelli d’Italia, Federico Rocca, “è giunto il momento di porre fine al consueto e logoro ritornello delle occupazioni abusive, le quali vengono presentate come poli culturali da valorizzare. Ci troviamo di fronte a iniziative che hanno preso vita violando le normative vigenti, non rispettando la proprietà pubblica e privata, e in cui non viene osservata neppure una regola riguardante le attività che vi si svolgono. Questo è in netto contrasto con iniziative di analoga natura che devono invece sottostare a una serie di normative, permessi, autorizzazioni e controlli”, afferma Rocca in una nota riguardante le iniziative promosse in città contro lo sgombero di Spin Time. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Roma: Rocca (Fd’I), si sgomberi Spin Time, stop a occupazioni abusive Leggi anche: Sgomberi a Roma, un'assemblea pubblica in difesa di Spin Time: "Pericoloso equipararci a Casapound" Leggi anche: Roma, occupazioni abusive: sgomberati otto appartamenti Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Roma, palazzo occupato da CasaPound: martedì Comitato in Prefettura sugli sgomberi. «Prima l'ex Fiorucci e Bufalotta» - La scritta anni Trenta in marmo sulla facciata del palazzo è stata tolta nel 2019 dagli attivisti (ma sul muro ancora si intravede l’ombra) prima che venisse rimossa dai vigili urbani accompagnati ... roma.corriere.it Sgomberi al Quarticciolo, il municipio chiede lo stop: "Tutelare i fragili o si rischia l'emergenza" - Il municipio V vuole fermare gli sgomberi al Quarticciolo, per tutelare i casi di “fragilità e morosità incolpevole”. romatoday.it La mappa degli insediamenti abusivi di Roma: in sei mesi 400 sgomberi, Termini ed Esquilino le zone più colpite - C’è chi dorme su un giaciglio di fortuna, chi si è costruito una baracca o ha posizionato semplicemente una tenda. romatoday.it ROMA: Il commento di Francesco Rocca al discorso di fine anno del presidente della repubblica - facebook.com facebook

