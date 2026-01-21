Previdenza Santoro Inps | Produttività al centro politiche pubbliche

Il direttore dell’Inps, Santoro, sottolinea l’importanza di mettere la produttività al centro delle politiche pubbliche per sostenere il sistema previdenziale. Un approccio che mira a rafforzare la sostenibilità a lungo termine, favorendo la crescita economica e garantendo la solidità delle pensioni. Questa prospettiva evidenzia la necessità di politiche mirate e integrative per affrontare le sfide future del sistema previdenziale italiano.

Roma, 21 gen. (AdnkronosLabitalia) - “Per sostenere il sistema previdenziale, la produttività deve essere posta al centro delle politiche pubbliche. Secondo le previsioni dell'Istat, entro il 2040 avremo circa 5 milioni di persone in meno in età lavorativa. Questo significa che avremo un problema di reperimento di persone sul mercato del lavoro”. È l'analisi di Gianfranco Santoro, direttore centrale studi e ricerche dell'Inps (Istituto nazionale della previdenza sociale), illustrata in occasione della presentazione del XXIV Rapporto annuale dell'Istituto, oggi presso la sede di Confindustria a Roma. 🔗 Leggi su Iltempo.it

