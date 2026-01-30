L’economia sociale come pilastro delle politiche pubbliche

Il lavoro sul nuovo Patto per l’Emilia-Romagna sta accelerando. Le istituzioni e le imprese si incontrano per definire obiettivi concreti e strategie comuni. L’obiettivo è rafforzare l’economia sociale come elemento centrale delle politiche pubbliche, puntando su un modello di sviluppo più sostenibile e inclusivo. Le decisioni prese nei prossimi mesi potranno cambiare il volto della regione.

IL LAVORO sul nuovo Patto per l'Emilia-Romagna sta entrando nel vivo. Credo sia un'occasione importante per rafforzare una visione condivisa di sviluppo regionale, un'occasione che non possiamo perdere. Francesco Milza, presidente di Confcooperative Emilia Romagna, è aperto ad un confronto positivo con la Regione. Dall'alto delle circa 1.500 imprese cooperative associate che danno lavoro a 90mila addetti, e dei 230mila soci che producono 17 miliardi di euro di impieghi annui, guarda a politiche strategiche che nei prossimi anni in Emilia Romagna portino benefici a settori chiave che vanno dall'agroindustria alla pesca, dal sociale ai servizi socioassistenziali e socioeducativi, fino alle cooperative di lavoro e al credito cooperativo.

L’assemblea di PugliAccessibile presso il Comune di Bari ha affrontato il tema dell’inclusione come priorità concreta delle politiche pubbliche.

