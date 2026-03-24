Montepulciano si prepara ad accogliere, domenica 19 aprile, una nuova edizione di “Poggi e Buche”, la ciclostorica che celebra il fascino senza tempo del ciclismo d’epoca. Sono ufficialmente aperte le iscrizioni per partecipare all’evento organizzato dall’Asd Cerro Bike, con il patrocinio del Comune di Montepulciano, che porterà centinaia di appassionati a pedalare su biciclette e con abbigliamento storico, rievocando lo spirito autentico del ciclismo del passato. La manifestazione propone quattro percorsi, pensati per diversi livelli di preparazione e denominati con richiami alla tradizione popolare: Giro del Pagliaio (corto): circa 42 km, adatto a tutti; Giro del Pagliaio (lungo): circa 66 km, per ciclisti abituali; Giro dell’Aia: circa 98 km, di media difficoltà e Poggi e Buche: circa 123 km, percorso impegnativo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - ’Poggi e Buche’. Tutto il fascino del ciclismo

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