toscana auto collection tutto il fascino dei motori

PISTOIA È diventata oramai una piacevole tradizione e, dopo il successo riscosso in tutti i vari appuntamenti dei mesi scorsi, ritorna al centro fiere "La Cattedrale" la prima edizione del 2026 di Toscana Auto Collection in programma per il 24 e 25 gennaio: si potrà assistere alla consueta mostra di auto, moto, biciclette, ricambi e tutto quello che interessa gli appassionati e i collezionisti delle due e quattro ruote d’epoca. La location è diventata stabile, grazie anche al nuovo e potenziato impianto di illuminazione ambientale, torna ad essere il punto di riferimento per tutti coloro che sono interessati al restauro o al conservativo dell’infinito mondo dei motori e delle auto e non solo di quello. 🔗 Leggi su Lanazione.it

