Gino Paoli ha annunciato di aver preso una decisione importante riguardo alla sua carriera e ai suoi impegni pubblici. In un messaggio recente, ha dichiarato di aver deciso di interrompere la sua attività e di non voler più partecipare ad eventi o interviste. La notizia ha suscitato reazioni tra i fan e tra chi seguiva da vicino la sua carriera musicale.

Gino Paoli, eri un uomo libero e oggi hai dato libertà anche a me, mi hai sollevato dal quasi obbligo di scrivere dell’orrida politica. Altro che frenesie referendarie: “Qui il tempo è dei giorni che passano pigri”. Altro che “Bella ciao”: “I semafori rossi non sono Dio”. Sono poche le vite davvero invidiabili, non me ne viene in mente un’altra come la tua. Fosti genovese quando Genova ancora esisteva. Da ragazzo frequentavi i casini e invece di rimorsi o malattie ne ricavasti “Il cielo in una stanza”. Appassionato di sedicenni, fosti ricambiato. Con una di loro, Stefania Sandrelli, fornicasti perfino sulla cupola di San Pietro. Ti sparasti romanticamente nel petto e la pallottola si fermò vicino al cuore: vivesti alla grande per altri sessant’anni. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Poche vite sono invidiabili come quella di Gino Paoli

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Gino Paoli, l’addio a 91 anni: la pallottola nel cuore e quella notte che non lo ha mai lasciatoÈ morto Gino Paoli, uno dei più grandi cantautori italiani, voce centrale della scuola genovese e autore di canzoni entrate nella memoria collettiva.