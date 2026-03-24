Gino Paoli l’addio a 91 anni | la pallottola nel cuore e quella notte che non lo ha mai lasciato

Da thesocialpost.it 24 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

È deceduto all’età di 91 anni il cantautore italiano noto per aver contribuito alla scena musicale genovese. La sua vita è stata segnata da un episodio violento che gli ha provocato una ferita al cuore, lasciandolo con ricordi mai sopiti. La sua carriera ha prodotto canzoni che sono rimaste nel tempo e sono conosciute da molte generazioni.

È morto Gino Paoli, uno dei più grandi cantautori italiani, voce centrale della scuola genovese e autore di canzoni entrate nella memoria collettiva. Aveva 91 anni e si è spento oggi, lasciando dietro di sé una carriera lunga decenni e un segno profondo nella musica italiana. Ma insieme alle sue canzoni resta anche una storia personale che lo ha accompagnato per tutta la vita: quella della pallottola nel petto. La notte del 1963. È l’ 11 luglio 1963 quando accade tutto. Paoli è già un artista affermato, ha successo, è riconosciuto, vive pienamente la stagione più intensa della sua carriera. Eppure, dentro, qualcosa si è spento. Lo racconterà lui stesso negli anni: non era un gesto teatrale, ma un vuoto profondo, improvviso, incomprensibile. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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