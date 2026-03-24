Addio Gino Paoli quella notte di poesia Senza fine a Riccione Resta l’amore forse a dirci chi siamo

Il mondo della musica ha perso Gino Paoli, deceduto all'età di 91 anni. La famiglia ha comunicato che la morte è avvenuta durante la notte, in modo sereno e con la presenza dei propri cari. In una nota, ha chiesto di mantenere la riservatezza sulla vicenda. La sua carriera è stata caratterizzata da canzoni che hanno lasciato un segno nel panorama musicale italiano.

Il mondo della musica piange Gino Paoli, autore di brani intramontabili. Tra i suoi ultimi incontri pubblici anche quello con il pubblico di Riccione Il mondo della musica è in lutto per la scomparsa di Gino Paoli. Aveva 91 anni. "Questa notte Gino ci ha lasciato in serenità e circondato dall'affetto dei suoi cari", dichiara la famiglia Paoli in una nota in cui chiede la massima riservatezza. Paoli, nato a Monfalcone il 23 settembre 1934, era considerato uno dei maggiori esponenti della musica leggera italiana: nella sua infinita carriera ha scritto e interpretato brani di grande popolarità. Gino Paoli aveva un legame speciale con la Riviera e in particolare con la città di Riccione, dove era stato ospite ancora di recente, in occasione della Notte Rosa del 2024. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

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