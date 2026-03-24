Plant in live al Locomotiv per il tour in cui presenterà ' ' Maldivita | brokenboy' '

Il 11 aprile il musicista si esibirà al Locomotiv Club di Bologna nel corso di un concerto del suo tour. Durante la serata, presenterà anche la versione deluxe del suo ultimo album,

Save the date: l'11 aprile è il giorno della tappa bolognese del tour di Plant al Locomotiv Club, in cui, inoltre, presenterà la deluxe di ''maldivita: Brokenboy'', in uscita il 27 marzo per M.a.s.t. - Believe.5 brani inediti (Francesco, Brokenboy, 2 Personalita’, Meravigliosa Sporca Creatura, Respira) impreziosiscono il diario musicale del disco d'esordio che attraversa perdizione e redenzione, allo stesso tempo; rabbia e voglia di rinascere, senso di vuoto e bisogno di colmarlo non con una qualunque forma di felicità, ma con la consapevolezza di ciò che siamo e possiamo dare al mondo.In un crossover tra urban... 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

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