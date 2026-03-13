Il riskatto degli Statuto sul palco del Locomotiv

Il Riskatto degli Statuto si esibirà dal vivo il 12 marzo al Locomotiv Club di Torino. La band torinese, nota per i suoi album

Dopo la ristampa degli album cult "Tempi Moderni" e “Riskatto”, la storica band mod torinese si esibirà dal vivo giovedì 12 marzo al Locomotiv Club per un live tutto dedicato all’album del 1999. Il disco uscito originariamente nel 1999, è ora disponibile in due versioni vinile: nero 180 grammi e picture disc, ma anche CD. “Riskatto” racchiude 14 canzoni, delle quali: 11 versioni in italiano dei brani più celebri dello ska inglese (Madness, Specials, Bad Manners e Selecter), due versioni ska di classici dei '60 italiani (Bandiera Gialla e Bada Bambina) e un brano dedicato al Grande Torino in occasione del cinquantenario della tragedia di Superga ("Grande" con testo dello scrittore Gianpaolo Ormezzano). 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Articoli correlati

Il riSKAtto degli Statuto al DefragDopo la ristampa degli album cult "Tempi Moderni" e “Riskatto”, la storica band mod torinese si esibirà dal vivo venerdì 20 febbraio al Defrag per un...

Il riSKAtto degli Statuto: lo ska torinese infiamma il DefragCosa: Il concerto live degli Statuto per il tour celebrativo dell’album “Riskatto”.

Approfondimenti e contenuti su Il riskatto degli Statuto sul palco del...

Temi più discussi: Statuto - Zero.eu; Statuto - Riskatto Tour - Ink Club - eventi; POSTICIPATO al 24 marzo R. OSA di Silvia Gribaudi; BOOM! Crescere nei libri 2026, dall’8 aprile al 31 maggio a Bologna.

Il riSKAtto degli Statuto al DefragDopo la ristampa degli album cult Tempi Moderni e Riskatto, la storica band mod torinese si esibirà dal vivo venerdì 20 febbraio al Defrag per un live tutto dedicato all’album del 1999. Il disco ... romatoday.it

Il Riskatto degli Statuto: 13 febbraio, nuovo tour e ristampa di due album cultIl tour abbinato a Riskatto li portò a raggiungere il traguardo di oltre 100 date in un anno. Un successo discografico e non solo. E il 2026 riparte con il botto per la band torinese che torna dal ... rainews.it

Un criminale di guerra invitato e celebrato in Cilento: vergogna. In un Paese che ha firmato lo Statuto di Roma non può circolare liberamente mentre prosegue il genocidio del popolo palestinese. Fermiamo il convegno, fermiamo la complicità: stop ai crimin x.com

1909 - Torino - Piazza dello Statuto @Torino Piemonte Antiche Immagini - facebook.com facebook