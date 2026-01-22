?Albanese torna nella sua Olginate | presenterà il nuovo film al Jolly

Antonio Albanese torna nella sua Olginate per presentare il suo nuovo film al cinema Jolly. Un appuntamento importante per il paese, dove l’attore ha trascorso parte della sua vita e collaborato a diverse produzioni. L’evento rappresenta un’occasione per rivedere Albanese e condividere con il pubblico locale un momento dedicato al cinema e alla sua arte.

"A testa alta", una serie modesta da far rabbrividire "Boris". Eppure magnetica È un regalo davvero grande quello che Antonio Albanese sta per fare al cinema Jolly e al pubblico di Olginate, paese dove ha vissuto a lungo e girato anche alcune scene dei suoi film. Lunedì 9 febbraio alle ore 20.15 sarà infatti proprio lui in persona a presentare il suo nuovo film intitolato “Lavoreremo da grandi” di cui è protagonista oltre che regista, insieme a Giuseppe Battiston, Nicola Rignanese e Niccolò Ferrero. La nuova pellicola firmata dal celebre attore olginatese sarà proiettata al Jolly anche il 5, il 6, il 7 e l’8 Febbraio.🔗 Leggi su Leccotoday.it

Il nuovo film di Antonio Albanese girato sul Lago d'Orta arriva al cinemaIl nuovo film di Antonio Albanese, ambientato sul Lago d'Orta, arriverà nelle sale italiane il 5 febbraio 2026.

