Lo scorso fine settimana, la delegazione Fai di Ravenna ha registrato oltre 3.000 visitatori durante le Giornate di Primavera 2026. Tutti i siti culturali della provincia sono stati frequentati, contribuendo alla raccolta di fondi promossa dall’organizzazione. L’affluenza ha coinvolto un pubblico numeroso, confermando il successo dell’evento in questa regione.

200 gli apprendisti ciceroni che si sono preparati per condurre le visite guidate e oltre un centinaio i volontari presenti tra i vari luoghi aperti in provincia Un successo per la delegazione Fai di Ravenna quello dello scorso fine settimana. “Il pubblico del Fai, il Fondo ambiente italiano, non ha deluso le aspettative in occasione delle Giornate di Primavera 2026, affollando tutti i luoghi proposti in provincia e contribuendo alla raccolta fondi promossa dal Fai per il recupero e la valorizzazione del patrimonio artistico, culturale e ambientale del nostro paese. Sono stati infatti oltre 3200 i visitatori che, fra sabato 21 e domenica 22... 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

© Ravennatoday.it - Più di 3mila visitatori nei luoghi della cultura ravennate: successo per le Giornate Fai di primavera

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