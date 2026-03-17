giornate fai di primavera porte aperte nei luoghi magici irpini

Sabato 21 e domenica 22 marzo 2026 si svolge la 34ª edizione delle Giornate Fai di Primavera, con aperture straordinarie di luoghi storici e culturali in tutta la provincia irpina. Durante il fine settimana, numerose località si aprono al pubblico, offrendo visite guidate e approfondimenti su edifici e siti di interesse, con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio locale e coinvolgere i cittadini nella scoperta del territorio.

Tempo di lettura: 4 minuti Sabato 21 e domenica 22 marzo 2026 tornano per la 34ª edizione le “ Giornate FAI di Primavera”, il più grande evento di piazza dedicato al patrimonio culturale e paesaggistico dell’Italia: il più efficace strumento con cui il FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano ETS dal 1975 esercita la sua missione di educazione della collettività alla conoscenza e alla tutela di quel patrimonio, perché sia per sempre e per tutti. Accogliendo l’invito del FAI, dal 1993 – anno della pionieristica prima edizione dell’evento – al 2025 quasi 13 milioni e mezzo di italiani hanno potuto scoprire e riscoprire oltre 17.000 luoghi speciali delle città e dei territori in cui vivono. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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