Capodanno in piazza balli e spettacoli | cosa fare stasera a Bergamo e provincia

Scopri le principali iniziative per il Capodanno a Bergamo e provincia. Tra musica, spettacoli e eventi all'aperto, ci sono diverse opportunità per festeggiare in modo piacevole e tranquillo, rispettando le tradizioni e le misure di sicurezza. Ecco un elenco delle proposte più significative, per trascorrere la serata in allegria e con stile, senza rinunciare alla sobrietà e alla qualità dell’intrattenimento.

Musica e divertimento al Piazzale degli Alpini con “Voglio tornare negli anni 90”, “La fabbrica dei sogni” al Teatro Donizetti, Andrea Pucci alla ChorusLife Arena, “Sgrilli & Champagne: Capodanno Col Botto” al cineteatro Gavazzeni di Seriate, il “Capodanno in piazza” a Selvino, “Capodanno Aperipriff” a Colere e altro ancora. Sono diverse le iniziative organizzate in Bergamasca nella serata di mercoledì 31 dicembre, San Silvestro, ultimo dell’anno. Ecco gli appuntamenti. BERGAMO Sino all’11 gennaio al Piazzale degli Alpini sarà allestita la “Pista di pattinaggio sul ghiaccio”, tutti i giorni per adulti e bambini. 🔗 Leggi su Bergamonews.it Leggi anche: Mercatini, spettacoli e letture: cosa fare stasera a Bergamo e provincia Leggi anche: Taragna, birra, spettacoli e concerti: cosa fare stasera a Bergamo e provincia La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Capodanno 2026 in Emilia-Romagna; Cosa fare a Firenze e in Toscana a Capodanno: concerti in piazza, musica, cinema e teatro; Roma Capodarte 2026: 100 eventi gratuiti per il 1 gennaio della Capitale; Capodanno a Portogruaro. Capodanno in piazza, balli e spettacoli: cosa fare stasera a Bergamo e provincia - 45 alla ChorusLife Arena a Bergamo si terrà uno spettacolo di Andrea Pucci dal titolo “Un altro Capodanno”. bergamonews.it

Cosa fare a Firenze e in Toscana a Capodanno: concerti in piazza, musica, cinema e teatro - Concerti e balli nelle piazze, spettacoli teatrali, show da togliere il fiato: il conto alla rovescia per la festa di Capodanno è partito e in Toscana le occasioni per brindare in compagnia non manche ... corrierefiorentino.corriere.it

Capodanno a Favignana: il 31 Martina Cascio in piazza Madrice - Proseguono gli appuntamenti con il calendario degli eventi natalizi organizzati d ... itacanotizie.it

CAPODANNO IN PIAZZA A SENIGALLIA Senigallia si veste di musica, luci ed emozioni per salutare il vecchio anno e accogliere insieme il 2026 con due giorni di grande festa. 31 DICEMBRE | dalle ore 23.00 In Piazza Garibaldi si canta a squar - facebook.com facebook

Il cuore dei festeggiamento per Capodanno a Firenze sarà piazza Santa Croce. La notte del 31 dicembre 2025 la città saluterà l’arrivo del 2026 con un grande evento musicale gratuito, promosso dal Comune di Firenze organizzato da Fondazione MUS.E in c x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.