I conti correnti pignorati e le strade devastate per la rete idrica il presidente del Codacons | Ecco come tutelarsi
I conti correnti pignorati e i danni alla rete idrica rappresentano problematiche crescenti per i consumatori. Il presidente del Codacons spiega come riconoscere le insidie e adottare le corrette strategie di tutela, in un contesto di finite comunicazioni e pratiche spesso poco trasparenti. Bollette errate, truffe online e gestione del servizio idrico sono temi che richiedono attenzione e informazione accurata per difendersi efficacemente.
Bollette errate, truffe on line sempre più sofisticate, novità poco chiare nella gestione del servizio idrico e saldi che nascondono insidie. Sono solo alcuni dei temi che hanno segnato l’anno appena concluso e che continuano a incidere sulla vita quotidiana dei cittadini. A fare il punto è il. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
Leggi anche: Tasse non pagate e conti correnti pignorati, così il Comune di Agrigento ha deciso fare cassa: ecco cosa fare
Leggi anche: Famiglie con conti correnti pignorati per tasse non pagate, appello del Cartello sociale: “Si rispettino i limiti di legge”
pensioni gennaio 2026 verranno erogate sui conti correnti lunedì 5 gennaio 2026 x le banche, mentre per i titolari che si affidano a Poste Italiane la data sarà sabato 3 gennaio 2026. E così ogni anno non significa nulla che oggi sia un giorno lavorativo.! - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.