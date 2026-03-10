Paolo Milone ad Arezzo per Scrittori in Circolo

Arezzo, 10 marzo 2026 – Sarà lo psichiatra Paolo Milone, il protagonista del prossimo appuntamento di Scrittori in Circolo, la rassegna dedicata agli incontri con gli autori promossa dalla Rete documentaria aretina insieme ai Comuni aderenti e ai circoli di lettura del territorio, in collaborazione con la Feltrinelli di Arezzo. L'incontro, moderato dal presidente della Biblioteca città di Arezzo Alessandro Artini si terrà sabato 14 marzo alle 17:30 nella sala conferenze dell'istituzione e sarà dedicato a "Una piccola fine del mondo. Intorno alla crisi psicotica" (Einaudi 2025). L'ingresso è libero senza necessità di prenotazione. "Paolo Milone – dichiara Alessandro Artini – ha scritto un saggio magnifico, tratto in gran parte dalla propria esperienza professionale, sui deliri di fine del mondo, ovvero sulle crisi psicotiche.