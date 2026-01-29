Domani sera a Bibbiena si svolge un nuovo appuntamento del festival letterario

BIBBIENA A Bibbiena domani alle 21 arriva lo scrittore Fabio Bacà in occasione del Festival " Scrittori in Circolo ", la rassegna di incontri letterari a cura della Rete Documentaria Aretina e dei comuni aderenti, in collaborazione con i Circoli di lettura della provincia di Arezzo e il sostegno della Regione Toscana e grazie anche alla Libreria Feltrinelli di Arezzo. L’evento culturale che coinvolge undici biblioteche della provincia, è stato festeggiato dall’amministrazione comunale di Bibbiena con la donazione, a tutti gli iscritti al Circolo di lettura, del libro dell’autore. "Il Circolo dei lettori di Bibbiena è cresciuto molto in questi ultimi anni - dice l’assessore Francesca Nassini - interpretando un bisogno importante espresso dal nostro territorio che, nel tempo, si è dichiarato con tantissime iniziative di promozione alla lettura per bambini e adolescenti e quindi con questa specifica iniziativa. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "Scrittori in circolo": Fabio Bacà ospite del Circolo dei lettori

Approfondimenti su Scrittori in circolo

Il 30 gennaio 2026, a Bibbiena, si terrà un incontro con lo scrittore Fabio Bacà, inserito nel programma del festival “Scrittori in Circolo”.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Scrittori in circolo

Argomenti discussi: Scrittori in Circolo a Bibbiena: Fabio Bacà ospite, il Comune regala un libro al Circolo dei lettori; Scrittori in circolo: Fabio Bacà ospite del Circolo dei lettori; Dove la luce, la storica Carmen Pellegrino a Scrittori in circolo; A Casa Bruschi I figli dei fiori. La musica tra simbolismo e Déco. Forever Dylan al Teatro Virginian.

Scrittori in circolo: Fabio Bacà ospite del Circolo dei lettoriBIBBIENA A Bibbiena domani alle 21 arriva lo scrittore Fabio Bacà in occasione del Festival Scrittori in Circolo, la ... lanazione.it

Scrittori in Circolo, arriva Fabio Bacà a BibbienaAppuntamento il prossimo 30 gennaio alle ore 21 con lo scrittore ... msn.com

Sabato 7 febbraio, a Torino, Fabio Bacà con Francesca Marson, alla Libreria Trebisonda di Torino. facebook.com/events/1231704… x.com

BIBBIENA. 30 GENNAIO ORE 21 FABIO BACA'. FESTIVAL SCRITTORI IN CIRCOLO. SI FESTEGGIA REGALANDO UN LIBRO AL CIRCOLO DEI LETTORI A Bibbiena, il prossimo 30 gennaio 2026 alle ore 21 arriva lo scrittore Fabio Bacà in occasione del Festi - facebook.com facebook