Anno nuovo dieci nuove abitudini | tutti i piccoli gesti che possono cambiarci la vita e riguardano anche gli animali

Con l’arrivo del nuovo anno, è il momento di adottare abitudini semplici ma significative. Piccoli gesti quotidiani, come mangiare con calma, dedicare tempo agli animali, leggere di più e verificare le notizie, possono migliorare il nostro benessere e quello degli altri. Scopri come queste semplici scelte possano contribuire a una vita più equilibrata e consapevole, coinvolgendo anche il mondo che ci circonda.

Mangiare con lentezza e consapevolezza, interagire con gli animali, leggere di più, fare attenzione alle fake news. Sono solo alcuni dei consigli che gli esperti dell’Istituto superiore di sanità (Iss) hanno diffuso per un 2026 in salute. Un vero e proprio decalogo elaborato allo scopo di abbandonare vecchie abitudini poco sane e abbracciarne di nuove, all’insegna della salute e del benessere, nostro e di tutta la comunità. “ L’Istituto superiore di sanità è vicino ai cittadini e nasce per tutelare la salute di tutti. – ha sottolineato Rocco Bellantone, presidente dell’Iss – Vi facciamo i nostri auguri per il nuovo anno lasciandovi dieci consigli da parte dei nostri esperti per custodire il bene più prezioso, la salute sia fisica che psicologica, e vivere più a lungo e meglio ”. 🔗 Leggi su Notizie.com

