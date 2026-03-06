Le monoposto di nuova generazione sono più piccole e dotate di ali che puntano a migliorare le prestazioni. Le auto elettriche dominano le gare, con un focus sulla sostenibilità e sulla riduzione delle dimensioni per un miglior equilibrio aerodinamico. I piloti sono chiamati a adattarsi a questi cambiamenti, con l’obiettivo di innovare e spingere oltre i limiti delle vetture.

Acceleratore premuto sulla pedale della ecosostenibilità lanciandosi verso il futuro, ma anche un ritorno all’antico, riducendo le dimensioni delle monoposto e il carico aerodinamico: col pilota che torna al centro, chiamato a osare e anche a inventare. Benvenuti nella nuova Formula 1: quella che da questa stagione vede la massima potenza elettrica, da quest’anno, sostanzialmente pareggiare quella del ‘vecchio’ motore termico, rendendo la power unit delle vetture manifestamente ibrida. Davvero gli assi del volante impegnati nel massimo campionato del motorismo dovranno ricalibrare le proprie capacità di guida gestendo un sistema-macchina molto complesso, ed è facile prevedere che l’interazione con il box sarà determinante nelle varie fasi della gara. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - L’elettrico prende il largo. Monoposto più piccole. Le ali per fare la differenza

La rivoluzione regolamentare del 2026 introduce tante incognite nelle performance: anche per i top team Obiettivo dei cambiamenti un maggiore spettacolo in pista con distacchi ravvicinati tra le vetture Prevedibili le difficoltà dei piloti nello sfruttare al meglio mezzi così diversi per propulsione e aerodinamica. Monoposto più piccole e reattive e la potenza elettrica triplica. Un boost favorisce i sorpassiSe la Formula 1 è da sempre l’Olimpo dell’innovazione, quando sono i regolamenti del Circus a cambiare profondamente lo sforzo richiesto ai tecnici...

Le donne sono le più penalizzate. Il diploma non fa più la differenzaIl fenomeno dei NEET in Italia non è omogeneo e mostra marcate disparità geografiche e di genere.

Approfondimenti e contenuti su L'elettrico prende il largo Monoposto....

Discussioni sull' argomento Formula 1: come cambiano le monoposto tra aerodinamica e motori da videogioco; La F1 è in una nuova era: dalle regole alle modifiche 'last minute'. E sul rapporto di compressione...; Elesa porta a Mecspe 2026 (4-6 marzo) le nuove soluzioni per l’automazione: componenti per il vuoto, maniglie e cerniere con interruttore integrato; Monoposto F1 2026: Mercedes W17.

F1 2026: monoposto più agili, leggere e con motore metà elettricoLe monoposto di Formula 1 del 2026 si preannunciano più corte, più strette e più leggere. Le nuove power unit ibride ripartiranno la potenza al 50% tra motore a combustione e parte elettrica, con un ... it.blastingnews.com

Caos in casa Aston Martin: Stroll e Newey lanciano l’allarme sulla nuova monoposto Il problema sembra proprio più grave del previsto. Alla vigilia del debutto stagionale a Melbourne, l’ambizioso progetto Aston Martin-Honda si trova ad affrontare una crisi - facebook.com facebook

F1, dentro la monoposto: come funziona l'impianto frenante. VIDEO #SkyMotori #F1 #Formula1 #AusGP x.com