Picchiato brutalmente dal figlio a Porta Nuova gioielliere di 86 anni muore dopo due settimane

Un uomo di 86 anni è deceduto due settimane dopo essere stato aggredito dal figlio in un'abitazione di Porta Nuova. L'aggressione, avvenuta domenica 8 marzo, ha provocato gravi ferite che hanno portato alla sua morte. La vicenda si è svolta in un contesto familiare nella zona centrale della città. La procura ha avviato un'indagine per chiarire i dettagli dell'accaduto.

Non ce l'ha fatta Romolo Luciano. Era ricoverato in ospedale in condizioni disperate. L'aggressione era avvenuta lo scorso 8 marzo. Il figlio era stato arrestato: il reato dovrebbe essere ora riqualificato in omicidio preterintenzionale È morto l'uomo di 86 anni che era stato malmenato dal figlio. L'aggressione era avvenuta domenica 8 marzo in un'abitazione di Porta Nuova. La vittima è Romolo Luciano, gioielliere molto conosciuto in città. L'uomo era ricoverato in condizioni disperate in ospedale. Lanciato l’allarme, nell’abitazione erano arrivati i soccorritori, che hanno trasportato l’86enne in pronto soccorso. Dopo essere stato stabilizzato dai medici, l’uomo era stato ricoverato nel reparto di Rianimazione in prognosi riservata. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

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