Ristoratore picchiato brutalmente da due clienti | erano fuggiti senza pagare il conto

Un ristorante è stato teatro di un episodio di violenza quando due clienti, dopo aver consumato un pasto, sono fuggiti senza saldare il conto. La situazione è degenerata con un'aggressione fisica nei confronti del ristoratore, che è stato brutalmente picchiato. L’episodio solleva preoccupazioni sulla sicurezza nel settore della ristorazione e sull’importanza di misure di tutela adeguate per i lavoratori.

Il lauto pasto al ristorante e una coppia di clienti che decide di andarsene senza passare dalla cassa. Il titolare che si accorge e decide di fermarli, poi l'inseguimento e la brutale aggressione. È successo nei giorni scorsi per le vie del centro di Brescia.

