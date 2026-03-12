Strangolato dal figlio con una fune muore dopo due settimane di ricovero al Gemelli

Un uomo di 90 anni è morto dopo due settimane di ricovero al Policlinico Gemelli, a seguito di un'aggressione avvenuta ad Ausonia. Durante una lite, il figlio ha strangolato il padre con una fune, causando gravi ferite che hanno richiesto un intervento medico prolungato. La vicenda è ora oggetto di indagini da parte delle forze dell'ordine.

Un 90enne aggredito dal figlio durante una lite ad Ausonia è morto dopo due settimane di ricovero al Gemelli. Il figlio era già stato arrestato per tentato omicidio. 🔗 Leggi su Fanpage.it

