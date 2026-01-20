Stadio Maradona restyling verso Euro 2032 | progetto pronto in campo 200 milioni

Il Comune di Napoli ha presentato il progetto di restyling dello stadio Maradona, con un investimento di 200 milioni di euro. L’intervento mira a migliorare le strutture in vista della candidatura della città per Euro 2032. La proposta, ora pronta, rappresenta un passo importante per l’adeguamento degli impianti e la valorizzazione dello stadio, simbolo sportivo e culturale della città.

"> Novità attese a breve sul futuro dello stadio Diego Armando Maradona, al centro del dossier presentato dal Comune di Napoli in vista della candidatura della città per Euro 2032. Il progetto di restyling dell’impianto di Fuorigrotta è entrato nella fase decisiva e potrebbe rappresentare uno degli snodi principali per l’inserimento di Napoli tra le sedi della manifestazione continentale. Secondo quanto riportato oggi dal Corriere del Mezzogiorno, il sindaco Gaetano Manfredi, in costante contatto con il ministro dello Sport Andrea Abodi, ha già sul tavolo il dossier stadio. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Stadio Maradona, restyling verso Euro 2032: progetto pronto, in campo 200 milioni Stadio Maradona, incontro decisivo: restyling verso Euro 2032Si apre una fase importante per il futuro dello Stadio Diego Armando Maradona, con un incontro che potrebbe portare a un restyling finalizzato alla candidatura per Euro 2032. Stadio Maradona, entro fine giugno verrà inviato alla Uefa il progetto per la riqualificazione. Pronti 200 milioniIl Comune di Napoli ha annunciato che entro fine giugno sarà inviato alla Uefa il progetto di riqualificazione dello stadio Maradona, con un investimento di 200 milioni di euro coperto da fondi regionali. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Argomenti discussi: Stadio Maradona, svolta per il restyling: accordo Napoli-Comune-Regione – Il Mattino; Nuovo Stadio Maradona da 200 milioni senza pista d'atletica, le associazioni: Sfrattati 8mila atleti, bimbi e anziani; STADIO MARADONA, POSSIBILE SVOLTA: VERTICE IN REGIONE E PRIMO STANZIAMENTO; Restyling stadio Maradona, l'Assessore Cosenza a CN24: Fermarsi significherebbe perdere Euro 2032: costerebbe la metà di uno stadio nuovo. Se poi De Laurentiis.. - CalcioNapoli24 | CN24. Stadio Maradona, incontro decisivo: restyling verso Euro 2032 - ForzAzzurri.net - Stadio Maradona, incontro decisivo: restyling verso Euro 2032 Si apre uno spiraglio concreto sul futuro dello Stadio Diego Armando Maradona, con un ... forzazzurri.net Stadio Maradona, pronto dossier da inviare alla Uefa: 200mln dalla Regione - Attese novità a breve per il futuro dello stadio Maradona, per il famoso restyling in vista della candidatura della città di Napoli per Euro 2032. Con Abodi, Manfredi ha ... tuttonapoli.net Il Comune di Napoli ha presentato il piano di restauro dello Stadio Maradona in vista degli Europei del 2032 facebook VIDEO NM - Napoli-Sassuolo, ecco i tifosi all’esterno dello Stadio Maradona x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.