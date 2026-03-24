Uno spettacolo di musica e parole, di canzoni e presa, un percorso scenico che punta a emozionare e a far riflettere. Così la chiusina Carla Magnoni - pianista, cantante, autrice e arrangiatrice - si presenterà il 28 marzo a Città della Pieve, al Teatro degli Arrischianti (ore 21), con uno spettacolo a ingresso libero dal titolo " Pelle Sottile " che costituisce il suo debutto nel 2026. Un genere musicale unico, che unisce elementi indie, pop e fusion, ma anche cantautorato e jazz; una storia trentennale fatta di passione e studio dove Magnoni ha sempre cercato di coniugare gli impegni professionali - è un ingegnere - e quelli familiari con la passione artistica; un percorso che l’ha portata ad avere tante esperienze e collaborazioni importanti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Piano, voce e racconti: la ’Pelle sottile’ di Carla Magnoni in scena

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