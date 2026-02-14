‘Faccia a luna piena’ e pelle sottile è la sindrome di Cushing Cos’è e come si cura

Harvey Williams Cushing ha descritto per primo la sindrome che oggi porta il suo nome, la sindrome di Cushing, diagnosticandola grazie a un volto gonfio e pelle sottile. La condizione si sviluppa quando il corpo produce troppo cortisolo per un lungo periodo, causando cambiamenti evidenti nel viso e nel corpo. Recentemente, i medici hanno individuato nuovi metodi per trattare questa patologia, che può influenzare significativamente la vita di chi ne soffre.

(Adnkronos) – A dargli il nome fu Harvey Williams Cushing, il primo chirurgo a descrivere e identificare un quadro clinico che più tardi verrà attribuito ad una cronica produzione in eccesso di cortisolo circolante. Spesso può dare un aumento di peso, una caratteristica 'faccia a luna piena', una pelle sottile. La sindrome di Cushing può . Potrebbe interessarti:. Medici famiglia, ‘tra 30-50enni tanti casi nausea e vomito, marzo mese difficile’.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Questa sera, l’1 febbraio, il cielo si illuminerà con la Luna piena di febbraio, conosciuta anche come Luna di ghiaccio o Luna della neve.

La Luna piena di febbraio 2026, chiamata anche “Luna della Neve”, si farà notare nel cielo d’inverno.

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Calendario delle Lune Piene 2026: Quando sarà la prossima Luna piena?; Fase lunare oggi: come sarà la Luna il 7 febbraio; Fase lunare oggi: come sarà la Luna il 13 febbraio; Fase lunare oggi: come sarà la Luna il 9 febbraio.

'Faccia a luna piena' e pelle sottile, è la sindrome di Cushing. Cos'è e come si curaIl focus del prof. Antonio Stigliano, endocrinologo e referente dell’Ambulatorio dell'Aou Sant’Andrea di Roma, che da anni si occupa della cura di questa condizione: 'Un segno clinico patognomonico de ... adnkronos.com

EVENTO LA FACCIA NASCOSTA DELLA LUNA C'è una Palestina dimenticata nel cuore della Cisgiordania. È quella delle comunità beduine che vivono tra Gerusalemme e Gerico nei Territori occupati. Con il loro docu-film “Erano Nomadi”, i registi Crist facebook