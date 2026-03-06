Lagune di Lesina e Varano una proposta di legge per tutelarle | piano di gestione tutela ambientale e un marchio per i molluschi

Il gruppo consiliare del Movimento 5 Stelle ha depositato una proposta di legge rivolta alla tutela delle lagune di Lesina e Varano. La proposta prevede un piano di gestione, misure di tutela ambientale e l’introduzione di un marchio per i molluschi provenienti dalle lagune. La proposta è stata firmata dalla consigliera Rosa Barone.

La proposta del Movimento 5Stelle (prima firmataria, Rosa Barone) per la salvaguardia delle lagune pugliesi. Tra le novità, l'istituzione di un marchio collettivo regionale per ostriche e cozze prodotte nelle lagune Il gruppo consiliare del M5S ha depositato la proposta di legge contenente gli ‘Interventi per la salvaguardia delle lagune pugliesi e la loro corretta gestione’, a prima firma della consigliera Rosa Barone. “Le lagune di Lesina e di Varano costituiscono il complesso salmastro più esteso ed importante dell’Italia meridionale - spiega Barone - e nella scorsa legislatura ce ne siamo occupati più volte nelle commissioni competenti, ascoltando anche i sindaci di Ischitella, Cagnano Varano e Lesina. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

