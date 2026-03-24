Un nuovo report analizza la presenza delle aziende farmaceutiche statunitensi in Italia, evidenziando che sebbene il paese attragga investimenti, la strategia adottata appare ancora incerta. I dati disponibili mostrano numeri in crescita, ma mancano indicazioni chiare su come le aziende intendano sviluppare ulteriormente il settore. La questione centrale riguarda le decisioni prese a livello nazionale per gestire questa presenza.

I numeri ci sono. La domanda, semmai, è se l’Italia abbia deciso cosa farne. Il report L’innovazione delle imprese farmaceutiche e biofarmaceutiche statunitensi in Italia – promosso dall’American chamber of commerce in Italy e presentato oggi dalla Luiss business school sul contributo delle aziende farmaceutiche statunitensi nel nostro Paese – dice che il comparto pesa su produzione, occupazione, ricerca clinica e farmaci innovativi. Ma dice anche altro: che senza una regia più chiara su regole, tempi, dati e capitale umano, l’attrattività italiana rischia di restare un vantaggio incompleto. Secondo il report, realizzato con il contributo... 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Pharma Usa, l’Italia attrae ma non basta. Il nodo è la strategia

Articoli correlati

Colloqui Usa-Iran, Witkoff e Kushner "delusi". Ma l'Oman: "Progressi significativi". Il nodo dell'"arricchimento zero" chiesto da WashingtonGli Stati Uniti hanno anche chiesto il trasferimento nel Paese del 60% di tutto l'uranio arricchito presente nella Repubblica islamica.

Zelensky cambia strategia ma teme l’inverno. Oggi il vertice dei volenterosi (con gli Usa)Il conflitto ucraino appare sempre più come un intreccio serrato di fronti che si sovrappongono e si condizionano a vicenda: la guerra combattuta sul...

Tutto quello che riguarda Pharma Usa l'Italia attrae ma non basta...

Temi più discussi: Pharma italiano, l’Istat: boom dell’export verso gli Usa, ma sempre più Cina-dipendente; Rapporto Istat 2026: export boom per il pharma verso gli Usa, ma cresce la dipendenza dalla Cina; Colesterolo, nuove linee guida dagli Usa per trattarlo al meglio; Regeneron, nuova sede a Milano.

Ecco quanto sono indispensabili (in numeri) le Big Pharma Usa per l’ItaliaCuore del dibattito sul contributo delle realtà farmaceutiche statunitensi in Italia, che si è tenuta oggi a Roma nel corso dell'evento ... startmag.it

Pharma, Luiss Business School: l’impatto delle imprese statunitensi in Italia supera i 6 miliardi di euroL’impatto economico delle imprese farmaceutiche statunitensi in Italia supera i 6,3 miliardi di euro nel 2024. A cui si aggiunge un impatto occupazionale complessivo (diretto, indiretto e indotto) par ... milanofinanza.it

in Mezz'ora. . Una “grandissima tensione” tra politica e mondo scientifico. E poi tagli e cambiamenti drastici nel sostegno alla ricerca Usa. Lo scrittore e divulgatore scientifico statunitense David Quammen, autore del bestseller “Spillover”, traccia un quadro mol - facebook.com facebook

Superbatteri e antibiotico resistenza angosciano Usa, Europa e Italia. nonostante risorse e misure politiche la pipeline di nuovi farmaci è "preoccupantemente scarsa". Ecco quali case farmaceutiche se la cavano meglio (e quali peggio). x.com