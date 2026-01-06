Zelensky cambia strategia ma teme l’inverno Oggi il vertice dei volenterosi con gli Usa
Nel contesto del conflitto ucraino, Zelensky ha adottato una nuova strategia, mentre si prepara all’arrivo dell’inverno. Oggi si tiene il vertice tra gli alleati, tra cui gli Stati Uniti, per valutare le prossime mosse. La situazione resta complessa, con fronti militari, diplomatici e politici strettamente intrecciati, richiedendo attenzione e adattamenti continui per mantenere l’equilibrio instabile in un contesto internazionale in evoluzione.
Il conflitto ucraino appare sempre più come un intreccio serrato di fronti che si sovrappongono e si condizionano a vicenda: la guerra combattuta sul terreno, la partita diplomatica nelle capitali occidentali e la tenuta politica interna, tutte parte di un unico, instabile, equilibrio. Mosca intensifica la pressione militare e la campagna contro le infrastrutture energetiche, mentre Kiev reagisce colpendo in profondità il territorio russo e riorganizzando la propria catena di comando. In parallelo, sul piano diplomatico, Parigi si prepara a ospitare una nuova riunione della Coalizione dei volenterosi, chiamata a trasformare le dichiarazioni di sostegno in garanzie di sicurezza concrete. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
