Zelensky cambia strategia ma teme l’inverno Oggi il vertice dei volenterosi con gli Usa

Nel contesto del conflitto ucraino, Zelensky ha adottato una nuova strategia, mentre si prepara all’arrivo dell’inverno. Oggi si tiene il vertice tra gli alleati, tra cui gli Stati Uniti, per valutare le prossime mosse. La situazione resta complessa, con fronti militari, diplomatici e politici strettamente intrecciati, richiedendo attenzione e adattamenti continui per mantenere l’equilibrio instabile in un contesto internazionale in evoluzione.

