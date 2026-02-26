Colloqui Usa-Iran Witkoff e Kushner delusi Ma l' Oman | Progressi significativi Il nodo dell' arricchimento zero chiesto da Washington

A Ginevra si sono riaperte le discussioni tra Iran e Stati Uniti sul programma nucleare, con alcuni partecipanti che hanno espresso delusione, mentre altri hanno riferito di progressi concreti. La questione centrale rimane quella dell'

Gli Stati Uniti hanno anche chiesto il trasferimento nel Paese del 60% di tutto l'uranio arricchito presente nella Repubblica islamica. Il prossimo incontro sarà la settimana a venire a Vienna Sono ripresi a Ginevra i colloqui tra la delegazione iraniana e quella statunitense sul programma nucleare di Teheran. Lo riferisce l'agenzia russa Tass citando un'emittente tv. Il bilaterale era stato interrotto attorno alle 17:15 italiane, a causa dell'insistenza di Washington sull'"arricchimento zero" e sul trasferimento di tutto l'uranio arricchito al 60% agli Stati Uniti, secondo quando dichiarato da una fonte diplomatica iraniana a Iran International. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

