Pettinari Di Pillo e D' Andrea su via lago di Borgiano 16 | Un fortino della droga cittadini onesti esasperati

Tre persone sono state denunciate per aver trasformato l’edificio di via Lago di Borgiano 16 in un punto di ritrovo per attività di spaccio. I residenti, cittadini onesti, si sono rivolti alle forze dell’ordine per segnalare il disagio crescente e l’impossibilità di vivere in quella zona. La situazione è stata descritta come insostenibile e aggravata dalla presenza di persone sospette all’interno dell’edificio.

La situazione in via Lago di Borgiano 16 è insostenibile: un fortino della droga dove diventa impossibile vivere per i residenti onesti. A lanciare l'allarme Domenico Pettinari, Massimiliano Di Pillo e Giovanni D’Andrea rispettivamente Presidente e consiglieri comunali del Movimento Politico “Pettinari per l’Abruzzo” che tornano nella zona per l'ennesima denuncia a seguito delle lamentele dei residenti. La situazione in via Lago di Borgiano 16 a Pescara è diventata insostenibile, evidenziando il fallimento delle politiche abitative locali. Un edificio di edilizia residenziale pubblica, originariamente pensato per sostenere le famiglie in difficoltà, è ora simbolo di degrado, illegalità e abbandono istituzionale spiegano i consiglieri. 🔗 Leggi su Ilpescara.it Articoli correlati Di Pillo (Pettinari sindaco):"In via lago di Borgiano la nuova stanza del "buco" dei tossicodipendenti"Il consigliere e capogruppo comunale di "Pettinari sindaco" Massimiliano Di Pillo denuncia con alcune foto una nuova stanza dove in via Lago di... Leggi anche: Di Pillo (Pettinari sindaco) sui problemi della marineria: “Un’agonia, servono risposte concrete su mercato e dragaggio” Tutti gli aggiornamenti su Pettinari Di Pillo e D'Andrea su via... Temi più discussi: Pettinari sui risultati delle elezioni comunali: Molto soddisfatti per aver mantenuto tre consiglieri; Elezioni parziali, in quattro sopra le mille preferenze: ecco chi sono i candidati più votati; Pescara, definita la composizione del nuovo consiglio comunale; Matricciani sulle elezioni parziali: Costantini chieda scusa agli elettori e si dimetta. Pescara: via Lago di Borgiano 16, nuove denunce di PettinariQuesta mattina Domenico Pettinari, Massimiliano Di Pillo e Giovanni D’Andrea rispettivamente Presidente e consiglieri comunali del Movimento Politico Pettinari per l’Abruzzo hanno tenuto una confere ... rete8.it Chiusura al veleno per l'ultimo consiglio del Masci-bis con il no al Codice etico del gruppo PettinariL’ordine del giorno, con cui si chiedeva ai singoli amministratori, su base volontaria, di impegnarsi a non far partecipare i parenti ai concorsi pubblici comunali, è stato bocciato con 16 voti contra ... ilpescara.it La vita privata di Enrica Bonaccorti è stata segnata da passioni travolgenti. Dal legame quasi simbiotico con la figlia Verdiana Pettinari agli amori interrotti con Renato Zero e Michele Placido - facebook.com facebook L'addio a Enrica Bonaccorti: il ricordo dell'ex marito Daniele Pettinari alla camera ardente. "Il momento più difficile Il passaggio dalla Rai a Mediaset. Lo stress per il debutto di 'Ciao Enrica' fu enorme". Il racconto del lato umano dietro i grandi successi della T x.com