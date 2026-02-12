Pestaggio in piazza del Popolo | Messa in prova per i ragazzi

Questa mattina il tribunale di Ascoli ha ascoltato i quattro ragazzi coinvolti nel pestaggio avvenuto lo scorso 23 aprile in piazza del Popolo. Un episodio violento che ha attirato l’attenzione e che ora rischia di finire con una condanna o, come chiedono i legali, con una messa in prova. I giovani, residenti tutti a Castel di Lama, sono stati chiamati a rispondere delle accuse e davanti a loro si sono presentati anche i testimoni. La vicenda è ancora nelle fasi iniziali, ma le immagini delle telecamere e le testimon

Di un vero e proprio pestaggio avvenuto il 23 aprile del 2023 nel centro di Ascoli si sta occupando il tribunale davanti al quale sono comparsi quattro ragazzi: un marocchino di 25 anni, e tre italiani di 23, 25 e 23 anni, tutti residenti a Castel di Lama. Un episodio che ha coinvolto anche due ragazzi non ancora 18enni, per i quali procede il competente tribunale per i minori di Ancona. Quel giorno tutti furono protagonisti, secondo la Procura di Ascoli, del pestaggio di un coetaneo, avvenuto sotto le logge est di piazza del Popolo. La vittima, secondo la ricostruzione degli inquirenti, fu colpita da una gragnuola di colpi: calci, pugni, schiaffi che gli hanno procurato un trauma cranico facciale, la frattura dentaria degli incisivi, un trauma contusivo al ginocchio destro con la frattura composta del polo inferiore della rotula, un trauma contusivo alla spalla destra con limitazione funzionale antalgica, oltre a contusioni multiple in varie parti del corpo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Pestaggio in piazza del Popolo: "Messa in prova per i ragazzi" Approfondimenti su Piazza del Popolo Piazza del Popolo nasconde un effetto acustico incredibile: la prova che devi fare col muro Piazza del Popolo è uno dei principali spazi pubblici di Roma, noto per la sua architettura e storia. Pestaggio del liceo Michelangelo, prosciolti due ragazzi di Azione studentesca A Firenze, si è concluso il processo relativo all’aggressione avvenuta il 18 febbraio 2023 davanti al liceo Michelangelo. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Piazza del Popolo Argomenti discussi: Pestaggio in piazza del Popolo: Messa in prova per i ragazzi; Pestaggio in piazza, la vittima non denuncia; Corteo pro Askatasuna, vertice sul decreto Sicurezza. Meloni auspica una risoluzione unitaria - Video - Manifestanti da tutte le parti, mi sono ritrovato a terra. Grazie al mio collega-fratello; Picchiati dal branco in via Diaz a Trieste: 3 ragazzi all’ospedale. Pestaggio in piazza del Popolo: Messa in prova per i ragazziLa richiesta degli avvocati per gli accusati: sono 4 ventenni e due minori, tutti di Castel di Lama ... msn.com Pestaggio in piazza, la vittima non denunciaLa piazza era già sveglia, i banchi del mercato ripiegati a metà e il profumo di caffè che rimbalzava tra i portici. Poi, all’improvviso, il suono sordo di un pugno sul selciato. In piazza dei Signori ... polesine24.it Non è più una piazza che protesta: è guerriglia urbana. Le immagini che vediamo documentano un pestaggio in piena regola e raccontano un conflitto degenerato in violenza. Questo non è solo un video, ma la fotografia di ciò che accade quando il confronto - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.