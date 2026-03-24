Pesce scaduto nel banco freezer attività sospesa in via Quarenghi

Bergamo. Quarantacinque chili di prodotti ittici sequestrati e prossimi alla distruzione. Lunedì mattina, 23 marzo, un controllo del Dipartimento Veterinario di Ats insieme alla Polizia Locale e all’ Ispettorato del Lavoro ha portato alla sospensione parziale dell’attività di un negozio alimentare etnico nella zona di via Quarenghi. Nel mirino dei Medici Veterinari gli alimenti di origine animale. Nel reparto macelleria sono emerse carenze igienico-strutturali tali da portare alla sospensione immediata della vendita di carni fresche. Al titolare sono state notificate prescrizioni specifiche per il ripristino delle condizioni di igiene e manutenzione, senza le quali l’attività non potrà riprendere. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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