Controlli sulla pesca multe per 25 mila euro Sequestro per imbarcazione e prodotti ittici

La guardia costiera di Otranto e San Foca ha effettuato nuovi controlli sulla pesca lungo il litorale adriatico. Durante le verifiche, sono state contestate multe per un totale di 25 mila euro e sono stati sequestrati un’imbarcazione e diverse catture di prodotti ittici. Le operazioni continuano per fermare le attività illegali nella zona.

OTRANTO – Ancora controlli mirati della guardia costiera di Otranto e di San Foca lungo il litorale adriatico per contrastare attività illegali legate alla filiera ittica e per il controllo del territorio di competenza.I controlli di questa settimana hanno evidenziato delle lacune nella.🔗 Leggi su Lecceprima.it

La Guardia Costiera di Gaeta ha effettuato controlli su tutta la filiera della pesca tra Latina e Frosinone.

Nella zona di Fiumicino, vicino all’aeroporto di Roma, i carabinieri hanno svolto controlli mirati sugli autisti abusivi, al fine di garantire il rispetto delle norme e tutelare la sicurezza.

IL VIDEO | Filiera della pesca: controlli in mare, sugli ambulanti e nei ristorantiMassiccio servizio di controllo sulla filiera della pesca da parte della guardia costiera di Gaeta che ha interessato i territori di Minturno, Ceccano e Cassino. Controlli che hanno interessato le att ... latinatoday.it

Taranto, controlli sulla pesca nel Mar Grande e Mar Piccolo: sanzioni e sequestriNel weekend sequestrato un attrezzo da pesca non consentito e comminata una multa da mille euro durante i controlli su barche da pesca e unità da diporto ... trmtv.it

Vigilanza rafforzata tra Mar Grande e Mar Piccolo. Nel weekend 22 controlli sulla pesca nei Due Mari: sanzione e sequestro della Guardia Costiera di Taranto. facebook

Pesca, il reggente nazionale Fai Cisl Antonio Castellucci: "Apprensione per naufragio a Portofino, sicurezza in mare sia priorità" “Esprimiamo profonda apprensione per il naufragio del peschereccio Acquario di Santa Margherita Ligure affondato ieri pomeri x.com