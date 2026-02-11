Il viceministro dell’Economia, Leo, ha spiegato che i controlli fiscali sono più mirati e meno invasivi rispetto al passato. Durante la trasmissione di Bruno Vespa, ha detto che grazie alle nuove regole si sono recuperati 200mila contribuenti attraverso il concordato. Ora si lavora per definire le norme che riguarderanno il periodo 2026-2027.

«Quella che sta facendo l’amministrazione finanziaria non è una pesca a strascico, è una azione mirata» sottolinea il viceministro dell’Economia, Maurizio Leo, parlando - ospite di Cinque Minuti di Bruno Vespa su RaiUno - degli accertamenti fiscali. «Ci sono tanti sconosciuti» ma «il Fisco sta facendo molto utilizzando nuove metodologie. In passato, l’amministrazione finanziaria procedeva con i controlli tradizionali: l’agenzia delle Entrate, la Guardia di Finanza, entravano in azienda, facevano i loro controlli e spesso duravano anche oltre il mese. Adesso abbiamo cambiato logica, stiamo lavorando molto con la tecnologia, ovviamente una tecnologia governata dall’uomo, attraverso l’interoperabilità delle banche dati. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Fisco, Leo: controlli senza pesca a strascico ma con azione mirata

