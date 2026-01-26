Perugia si immerge nella luce | arriva Interacitvo lo show che trasforma l’auditorium San Francesco in un universo digitale
Perugia si prepara a vivere una serata speciale con Interacitvo, uno spettacolo che trasforma l’auditorium San Francesco in un ambiente digitale. Sabato 7 febbraio, le pareti storiche del luogo si animano grazie a proiezioni tridimensionali e giochi di luce, offrendo un’esperienza immersiva e innovativa. Un evento che unisce tradizione e tecnologia, creando un ponte tra passato e futuro nel cuore della città.
Le pareti trecentesche dell’auditorium San Francesco al Prato ospiteranno, sabato 7 febbraiouna serata animata da fiumi di luce, proiezioni tridimensionali e mondi digitali. Interactico, l’esperienza immersiva che rivoluziona il concetto di evento, approda per la prima volta a Perugia, in uno dei luoghi più iconici della regione. Interactivo è un format brevettato che ridisegna le architetture storiche attraverso la tecnologia. 3D projection mapping, ologrammi, visual art e performance dal vivo (danza aerea, acrobazie, cabaret visivo) si fondono in un unico, coinvolgente flusso narrativo, avvolgendo completamente il pubblico.🔗 Leggi su Perugiatoday.it
