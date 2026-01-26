Perugia si immerge nella luce | arriva Interacitvo lo show che trasforma l’auditorium San Francesco in un universo digitale

Perugia si prepara a vivere una serata speciale con Interacitvo, uno spettacolo che trasforma l’auditorium San Francesco in un ambiente digitale. Sabato 7 febbraio, le pareti storiche del luogo si animano grazie a proiezioni tridimensionali e giochi di luce, offrendo un’esperienza immersiva e innovativa. Un evento che unisce tradizione e tecnologia, creando un ponte tra passato e futuro nel cuore della città.

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.