Perugia interventi di potatura e asfaltatura | modifiche temporanee alla viabilità

A Perugia, sono in corso interventi di potatura di alberature pubbliche e lavori di asfaltatura, che hanno comportato modifiche temporanee alla viabilità. Per permettere l'esecuzione di questi lavori, il Comune ha emanato un'ordinanza che stabilisce deviazioni e restrizioni nella circolazione stradale lungo alcune strade della città. Le modifiche rimarranno in vigore fino al completamento delle operazioni.

Per consentire i lavori di potatura di alcune alberature pubbliche in via Raffaello il Comune di Perugia, con ordinanza n. 432 del 14 marzo 2026, istituisce alcune modifiche alla viabilità. Nel dettaglio, dalle ore 18.00 del 18 marzo alle ore 18.00 del 20 marzo 2026 vengono adottati i seguenti provvedimenti: divieto sosta con rimozione in via Raffaello, con soppressione degli stalli di parcheggio ivi esistenti, obbligo per la società affidataria ed esecutrice dei lavori di apporre idonea segnaletica indicante il provvedimento di cui al punto 1) con 48 ore di anticipo rispetto all’inizio dei lavori e restringimento della carreggiata disciplinato da specifica segnaletica e idonea transennatura in via Raffaello, nel tratto interessato dai lavori. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it Articoli correlati Proseguono i lavori di asfaltatura e manutenzione a Cervia: in settimana altri interventi e modifiche alla viabilitàA Cervia, anche questa settimana proseguono i lavori di asfaltatura e manutenzione straordinaria dei marciapiedi della città. Una selezione di notizie su Perugia interventi di potatura e... Temi più discussi: Strada di Villanova, vogliamo il completamento degli interventi e nuove misure di sicurezza; Infortunio sul lavoro a Perugia: due imputati a processo; Lavori nel quartiere Trinità: videosorveglianza, altri 4 impianti. Diventano 38 le telecamere attive. Perugia, rivoluzione del traffico per la manutenzione degli alberi pericolosiPERUGIA - Dal centro alla periferia, dalle grandi vie urbane a quelle di ingresso alla città. Da lunedì prossimo scatta il piano di manutenzione delle alberature che interferiscono in particolare con ... ilmessaggero.it Perugia, dal Metrobus alle reti: la mappa dei cantieri di fine agostoPERUGIA - Dai lavori per la linea Metrobus agli interventi su verde e sottoservizi, si prospettano altre settimane piene di cantieri lungo le strade della città. Riguardo gli interventi per la nuova ... ilmessaggero.it Perugia. Cioccolato, Medioevo, turisti con le buste della Perugina. E poi c'è lei. Marianna Bacinetti Florenzi Waddington nasce a Ravenna nel 1802, sposa un marchese, rimane vedova, risposa un inglese che diventerà sindaco di Perugia e nel frattempo dive - facebook.com facebook Ami il #teatro e vuoi metterti in gioco Rinoceronte Teatro Perugia ha lanciato una open call per partecipare al nuovo progetto collettivo teatrale Hai tempo fino al per candidarti La partecipazione è completamente #gratuita rinocerontet x.com