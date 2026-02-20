Mosca non trivella più Ecco come si aggrava la crisi del petrolio in Russia

Mosca ha deciso di sospendere le trivellazioni di petrolio, peggiorando la crisi energetica nel paese. La decisione deriva dalla diminuzione della domanda internazionale, che ha reso le estrazioni meno redditizie. Le compagnie russe stanno riducendo le operazioni e investimenti, con il rischio di ridurre ulteriormente la produzione di petrolio. Questa scelta colpisce l’economia locale, già fragile, e potrebbe influenzare i prezzi sul mercato globale. La Russia si trova così di fronte a un'incertezza sulla sua capacità di soddisfare la domanda interna di energia.

Un conto è annegare nel proprio petrolio, perché nessuno, o quasi, se lo compra più. Un altro è smettere di cercare l'oro nero nelle viscere delle propria terra. In Russia succede anche questo al tempo del grande embargo, in parte ufficiale, in parte no, alla principale ricchezza nazionale. Pochi giorni fa questo giornale ha raccontato come un po' le sanzioni e un po' l'apertura del mercato venezuelano da parte degli Stati Uniti, abbiano di fatto tagliato le gambe alle esportazioni di greggio della Russia. Chi finora ha comprato barili dall'ex U, ha deciso di guardarsi intorno e magari rivolgersi proprio a quel Venezuela che detiene un quinto delle riserve mondiali.

