Legge elettorale Schlein | Governo accelera per paura di perdere referendum

Il dibattito sulla legge elettorale si intensifica, con dichiarazioni che suggeriscono una certa accelerazione da parte del governo. La questione sembra essere vista come una risposta alle recenti consultazioni referendarie, alimentando discussioni sulla strategia politica in atto. Le parole di un rappresentante politico riflettono una percezione di timore da parte dell’esecutivo nel proseguire senza pressioni esterne.

“Quando ho appreso che questa notte c’è stato un vertice di maggioranza speravo fosse sui salari degli italiani o sul calo della produzione industriale degli ultimi 30 mesi. Invece no. Era sulla legge elettorale cioè sul garantire sé stessi. Evidentemente questa accelerazione è il frutto di una preoccupazione per l’esito referendario. Però la fretta e la paura di perdere non sono buone consigliere quando si mette mano a due regole fondamentali” sono le parole della segretaria del Partito Democratico Elly Schlein a margine della presentazione del libro “Pacifismi. Storia plurale di un’idea controversa” di Roberto Della Seta alla Comunità di Sant’Egidio a Roma. 🔗 Leggi su Lapresse.it

