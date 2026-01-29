Come stanno le scuole superiori di Monza e Brianza | quanto costa mantenerle sicure e chi paga

Le scuole superiori di Monza e Brianza sono al centro dell’attenzione. Molte strutture presentano problemi come muffa, infiltrazioni e riscaldamenti guasti. Le condizioni degli edifici sono al limite, e i dirigenti scolastici cercano soluzioni per garantire ambienti più sicuri. La domanda principale rimane: chi deve pagare i lavori di manutenzione e messa in sicurezza? La questione resta aperta, mentre le scuole cercano di affrontare le criticità quotidiane.

Due nuovi istituti in arrivo, la vera novità. Ma in diverse scuole ci sono anche problemi per il riscaldamento rotto; bagni inagibili e vecchi. Ecco come stanno le scuole superiori della nostra provincia Come stanno le scuole superiori di Monza e della Brianza? Gli istituti statali (anche quelli del nostro territorio) sono spesso al centro della cronaca per problemi di muffa, infiltrazioni, finestre fatiscenti, riscaldamenti che non funzionano bene. Non è la prima volta che gli studenti scendono in piazza per protestare per lo "stato di salute" degli edifici scolastici. Ma qualcosa sta cambiando.

