Concorso di poesia per gli 800 anni dalla morte di San Francesco | come partecipare

È stata annunciata la prima edizione del concorso di poesia intitolato “Il silenzio diventa voce”, organizzato per celebrare gli 800 anni dalla morte di San Francesco d'Assisi. La competizione è rivolta a poeti e si svolgerà nel 2026, con l’obiettivo di onorare la figura del santo attraverso le creazioni letterarie. Le modalità di partecipazione sono state rese note.

Al via la prima edizione del "Concorso di Poesia" denominato "Il silenzio diventa voce" 1^ edizione anno 2026, dedicato a San Francesco d'Assisi in occasione degli 800 anni dal suo transito. C'è un silenzio che non pesa, ma illumina. È il silenzio che precede il canto degli uccelli, il silenzio delle pietre antiche, il silenzio che Francesco portava nel cuore mentre parlava al creato. A ottocento anni dalla sua morte, questo concorso invita i poeti, anche in erba, a trasformare quel silenzio in voce: una voce lieve, che non pretende, ma rivela; una voce che nasce dal profondo e si fa parola, immagine, respiro. Ogni poesia diventa così un piccolo miracolo: il silenzio che prende forma e diventa mondo.